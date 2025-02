(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

Fine vita: Nevi, non sia terreno di scontro. Tema va affrontato in Parlamento con equilibrio

Sul fine vita la linea di Forza Italia “non è sicuramente quella di fare leggi regionali a macchia di leopardo. Su questo tema ci sono sensibilità diverse”, ma “non dobbiamo farlo diventare un terreno di scontro politico. Mi pare che in Toscana ci sia stato invece un tentativo in tal senso”. Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24. “C’è un percorso parlamentare aperto – ha spiegato – ma non è semplice: da anni il Parlamento non riesce a trovare una maggioranza, non l’ha trovata nè quando governava il centro-sinistra, né quando governava il centro-destra. Si tratta di un tema molto delicato che va affrontato con grande attenzione ed equilibrio, lasciando anche libertà di coscienza ai singoli parlamentari. Sicuramente, non è un tema da affrontare a livello regionale, bisogna sicuramente affrontarlo a livello nazionale. Vedremo se nei prossimi mesi il Parlamento riuscirà a fare una legge, nel frattempo le Regioni possono operare attraverso atti amministrativi e organizzativi”, ha concluso.

