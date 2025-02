(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Consiglio d’Europa: Polidori, lavoro per la piena parità delle donne in Europa e fuori

“La guida della Commissione uguaglianza e non discriminazione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa mi offre un modo costruttivo e stimolante di proseguire il mio impegno per realizzare la piena parità di diritti ed opportunità delle donne in Europa, senza dimenticare le sorelle le cui libertà e diritti fondamentali sono minacciati in Paesi extra UE”.

L’elezione all’unanimità è un riconoscimento sì personale, ma anche al mio partito, Forza Italia, che all’interno della famiglia del PPE assume un ruolo sempre più determinante in difesa dei valori europei ed è motivo di orgoglio per l’Italia”.

Così l’on. Catia Polidori, segretario nazionale di Azzurro Donna e presidente della Commissione sull’uguaglianza e la non discriminazione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa, intervenendo a Superpartes.

“Già da due anni e mezzo lavoro in questa Commissione. Da presidente vorrei concentrarmi maggiormente nella lotta alla discriminazione delle donne, ad esempio sul lavoro: nel mondo occidentale le donne hanno sì la possibilità di lavorare, ma spesso sono penalizzate nella retribuzione ed anche per la maternità. Dobbiamo impegnarci per applicare in Italia il modello di welfare familiare dei paesi del Nord Europa”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma