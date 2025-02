(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Codice strada: Minasi (Lega), calano incidenti e vittime grazie a Salvini

Roma, 16 feb – “Il bilancio a due mesi dall’entrata in vigore del decreto sicurezza stradale e nuove regole per il codice della strada conferma un calo di incidenti di vittime. Secondo i dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri, gli incidenti complessivi sono stati 10.762, con una diminuzione del 6% rispetto ai 11.444 dello scorso anno. Diminuiti anche quelli mortali (-22,1%), passati da 208 a 162, con un numero di vittime sceso a 172, rispetto ai 227 dell’anno precedente (-24,2%, 55 vittime in meno). I risultati parlano chiaro e il lavoro del ministro Salvini per salvare vite sta dando i suoi frutti”.

Così la senatrice Tilde Minasi, capogruppo Lega in commissione Trasporti.

