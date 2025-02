(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Codice strada: Germanà (Lega): 55 vittime in meno. Sinistra impari da Sanremo, fare share senza polemiche ma con contenuti

Roma, 16 feb – “La sinistra dovrebbe imparare da quest’ultimo Festival di Sanremo: si può fare share anche senza fare polemiche, ma servono i contenuti. Dopo due mesi dall’entrata in vigore del Codice della strada, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, gli incidenti complessivi sono stati 10.762 con una diminuzione del 6% rispetto ai 11.444 dello scorso anno. Non solo, sempre secondo i dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri c’è un calo degli incidenti mortali (-22,1%), passati da 208 a 162, con un numero di vittime sceso a 172 rispetto ai 227 dell’anno precedente: 55 vittime in meno sono un numero soddisfacente che deve sicuramente migliorare, ma conferma che stiamo facendo qualcosa di importante”.

Così in una nota il senatore Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

