(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 Campi Flegrei: Silvestro (FI), situazione sotto controllo, continueremo a seguire evoluzione

“Oggi si è verificata una scossa di magnitudo 3.9 nel Golfo di Pozzuoli, avvertita distintamente dalla popolazione per la sua ridotta profondità. Fortunatamente la situazione è sotto controllo e non ci sono allarmi. Al momento, non sono state riscontrate criticità nelle strutture sanitarie né problemi significativi per la viabilità. È importante sottolineare la scelta del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, di convocare immediatamente il tavolo per il monitoraggio della situazione, garantendo un coordinamento efficace e tempestivo. Sono stati attivati i Centri Operativi Comunali per una ricognizione visiva dei territori, a conferma che la sicurezza della cittadinanza rimane al centro dell’attenzione. Continueremo a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo alta la vigilanza sui Campi Flegrei e assicurando un’informazione chiara e trasparente alla popolazione.” Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.

