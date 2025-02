(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 EX ILVA, FALLUCCHI (FDI): M5S RABBIOSO PERCHE’ VOLEVANO TRASFORMARE TARANTO IN COLONIA CINESE

“Non c’è da stupirsi se il senatore del M5S Turco oggi si arrabbi se l’ex Ilva sta finalmente iniziando il suo percorso di rinascita attraverso due rilanci da parte di Baku Steel Company e Jindal Steel International. Non siamo sorpresi perché il M5S voleva trasformare Taranto in una colonia cinese e non gli è riuscito, contrariamente al ministro Urso che invece ha posto le basi per il rilancio dell’ex Ilva dopo i disastri provocati da Grillo e soci. Magari lo sa bene proprio il ministro, che in quel periodo era il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Per questo tanta ira?”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.

