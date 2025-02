(AGENPARL) - Roma, 15 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 15 febbraio 2025 Emilia-Romagna: Bergamini (Lega), con De Pascale solo aumenti

Roma, 15 feb. – “Più aumenti per tutti, questa è la ricetta di De Pascale. Con la sinistra in Regione ora tutto costa di più, dall’Irpef al bollo auto, dall’addizionale regionale fino al ticket sanitario. Ma dov’è finita la sanità Emiliano romagnola tanto decantata da Bonaccini e Donini? Non esiste più? La sinistra ancora una volta dimostra di essere capace a scaricare le colpe sul governo e incapace invece di governare senza mettere le mani in tasca ai cittadini. E questo ennesimo episodio conferma che quando dicevamo che la Regione aveva problemi di bilancio e che i conti non tornavano avevamo ragione. Dispiace per gli Emiliano romagnoli che dovranno subire l’incapacità politica e amministrativa di questa sinistra senza progettualità e visione”.

Così in una nota il deputato della Lega Davide Bergamini.