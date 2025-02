(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA, I TANTISSIMI SALVATAGGI DELLA LEIDAA, UN CAGNOLINO LANCIATO DA UN’AUTO E IL NIPOTINO PELOSO DI PIPPO FRANCO

I tantissimi animali domestici e selvatici che, ogni giorno, la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente soccorre attraverso le sue sezioni e il “Cras Stella del Nord”: tra loro Otto, gettato dal finestrino di un’auto, che dopo tanta sofferenza abbraccerà in diretta la sua nuova mamma. Il nipotino a quattro zampe del noto attore e comico Pippo Franco e tanti animali in cerca di casa. Sono solo alcuni dei temi della prossima puntata, in onda domenica 16 febbraio alle 10.05 su Rete4, di “Dalla parte degli animali”, il programma ideato e condotto, con la piccola Stella, dall’on. Brambilla, che viene riproposto in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4.