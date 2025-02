(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 CORTE CONTI: BARELLI, “SERVE RIFORMA DI BUON SENSO PER TUTELARE CHI AMMINISTRA”

“Assieme ai partiti alleati di governo stiamo portando avanti con determinazione la riforma della Corte dei conti. L’attuale sistema presenta una criticità evidente: il 95% delle citazioni della Procura regionale della Corte conti, nei confronti di amministratori, si conclude con assoluzioni ma, intanto, l’amministrazione ha subito una drammatica condanna, seppur mediatica. Troppi sindaci, assessori e dirigenti pubblici oggi esitano a prendere decisioni per timore di procedimenti infiniti, anche quando agiscono nell’interesse collettivo. L’attuale proposta di riforma punta a garantire che gli amministratori possano operare con maggiore serenità, senza la paura di incorrere in conseguenze sproporzionate per scelte fatte in buona fede. Per questo, prevediamo un maggiore supporto preventivo da parte della Corte dei Conti, affinché gli amministratori possano avere indicazioni chiare per scongiurare eventuali errori; un’amministrazione che segue le linee guida concordate, non potrà essere perseguita successivamente. Chi governa piccoli comuni non può essere chiamato a rispondere con conseguenze sproporzionate. Per questo motivo, proponiamo di fissare un tetto al risarcimento, legandolo allo stipendio percepito dall’amministratore, evitando così che chi ha dedicato il proprio tempo al servizio pubblico si ritrovi distrutto da un provvedimento eccessivo. E una volta che un amministratore ha risarcito il danno accertato, deve poter partecipare nuovamente a concorsi pubblici o incarichi amministrativi, senza esclusioni permanenti. Questa riforma non è un “tana libera tutti”, cioè chi commette errori deve pagare, ma occorre buon senso per tutelare e valorizzare chi amministra con onestà e responsabilità. Forza Italia crede in una pubblica amministrazione efficiente, in cui chi governa possa farlo senza trovare davanti a sé ostacoli sproporzionati o ricevere inutili penalizzazioni. Andiamo avanti con determinazione, per un sistema giusto e funzionante.” Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo nel corso dell’Assemblea nazionale degli eletti del partito negli Enti locali, che si sta svolgendo alla Camera dei deputati.

