(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Verona, vandalizzato il campo di vite TEA nel Veronese. De Carlo (FdI): “Danneggiamento gravissimo, ennesimo vile attacco. Al lavoro per togliere l’obbligo di geo-localizzazione”

“Quello di questa notte a Verona non è stato solo un attacco vigliacco, ma un danneggiamento gravissimo alla ricerca e al percorso intrapreso sulle TEA per produrre di più e meglio”: netta la condanna del senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, all’attacco vandalico di questa notte al vigneto sperimentale dell’Università di Verona a San Floriano Valpollicella, inaugurato appena lo scorso mese di settembre alla presenza tra gli altri dello stesso De Carlo.

“La scorsa estate i danneggiamenti al riso, oggi quello alle viti: il progresso e la scienza a qualcuno fanno paura, ma la loro violenza non fermerà il cammino verso un’agricoltura migliore”, continua De Carlo. “L’attacco di questa notte è – se possibile – ancora più grave di quello del Pavese, perché nel caso di colture arboree come la vite la difficoltà di ottenere varietà TEA è molto più alta: colpire un campo di riso vuol dire buttare 5 anni di ricerca, in casi come questi parliamo di almeno due decenni”.

“Tutta la mia solidarietà a chi ha investito e creduto in questo progetto, che sono certo potrà riprendere con ancora più forza”, conclude De Carlo. “Da parte mia, assicuro il massimo sostegno possibile, e mi attiverò fin da subito con il Ministero dell’Ambiente per togliere l’obbligo di geo-localizzazione dei terreni destinati alle coltivazioni TEA: trasparenza e chiarezza sono fondamentali nella ricerca, ma non è accettabile che ci sia che le trasformi in uno strumento per arrecare danni alla collettività e fermare l’avanzamento di studi oggi più che mai indispensabili”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica