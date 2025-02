(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

Un’escursione per scoprire la valle cieca del rio Groppo e

approfondire

la conoscenza sull’area carsica e sui gessi di Albinea nel

patrimonio mondiale dell’Unesco

Appuntamento domenica 16 febbraio al parcheggio della chiesa di Montericco

ALBINEA ( 2024) – Un’escursione per scoprire la valle cieca del rio Groppo con le sue

cavità, le doline e le grotte. L’hanno organizzata per domenica 16 febbraio gli Amici del

Cea in collaborazione con il Gruppo Speleologico-Paleontologico Gaetano Chierici di

Reggio. Obiettivo: approfondire la conoscenza sull’area carsica e sui gessi di Albinea che

sono stati ammessi nel patrimonio mondiale dell’Unesco.

Il ritrovo sarà alle ore 9 e il rientro alle 12.45 nel parcheggio della chiesa di Montericco di

via Don Amos Barigazzi. Il percorso, ch3e avrà lunghezza di 8 chilometri e un dislivello di

200 metri, sarà su strada asfaltata, carraie, sentieri e tracce nel bosco. Saranno

obbligatori per i partecipanti scarponcini in goretex con suola scolpita e sono fortemente

consigliati i bastoncini da trekking.

Marco Barbieri