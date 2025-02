(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Ucraina: Paroli (FI), manca incisiva azione diplomatica Ue

“La telefonata di ieri tra Trump e Putin è positiva. Putin aveva bisogno di un alibi per avere la possibilità di parlare a un tavolo. Ma non si può non rilevare che sono almeno 15 anni che l’Europa non svolge un’azione diplomatica realmente incisiva a livello internazionale. L’Europa c’è ma zoppica, ha tempi molto lunghi e paesi che sono divisi da sensibilità e interessi diversi”. Così a Coffee Break, su La7, il senatore e vicecapogruppo vicario di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli, che poi ha proseguito: “Anche sul piano industriale le scelte europee non sono convincenti. La corsa europea sull’auto elettrica a tutti i costi e il prima possibile, ad esempio, è sbagliata. Lo abbiamo detto fin dall’inizio: la transizione deve essere pragmatica e deve portare a risolvere dei problemi, non a crearne di nuovi. L’approccio ideologico fa male”.