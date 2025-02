(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 P.A: Paroli (FI), bene Zangrillo, semplificazioni sono essenziali

“Semplificare e ridurre i passaggi burocratici ovunque sia possibile è un’esigenza della nostra economia, prima ancora che della politica. E non avevamo dubbi che il Governo, attraverso il suo lavoro, ministro Zangrillo, fosse focalizzato nell’affrontare procedure complesse che vanno semplificate. Riallineare e digitalizzare 600 procedure entro il 30 giugno 2026 è un’impresa ciclopica. Per erogare servizi sempre più efficienti e sostenere il tessuto produttivo è fondamentale semplificare le lungaggini burocratiche e tutte quelle fasi procedimentali che si sono stratificate nel tempo generando complicazioni per gli utenti.

Puntiamo su questo, perché la crescita è fondamentale per generare posti di lavoro e benessere. Questo è il nostro obiettivo”. Così il senatore e vice capogruppo vicario di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli, intervenendo in Aula durante il Question time al ministro per la Pubblica amministrazione.