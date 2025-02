(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 AGRICOLTURA, FALLUCCHI (FDI): BENE IL GOVERNO SUI CINGHIALI, LA REGIONE PUGLIA DEVE FARE DI PIÙ

“Sono soddisfatta della risposta alla mia interrogazione e desidero ringraziare il sottosegretario La Pietra per aver riconosciuto la serietà e l’urgenza della proliferazione incontrollata degli ungulati selvatici, in particolare dei cinghiali. È un problema che da anni causa ingenti danni agli agricoltori, mette a rischio la sicurezza delle persone e ha un impatto negativo sulla biodiversità e sulla gestione degli ecosistemi. In Puglia, la situazione è particolarmente grave. La Regione non sta fornendo agli Istituti Zooprofilattici i dati necessari per monitorare l’efficacia del piano di contenimento. Senza queste informazioni, le misure di abbattimento e cattura non possono essere adeguatamente attuate, con conseguenze sempre più pesanti per agricoltori e cittadini. È essenziale che la Regione intervenga con maggiore rapidità per evitare ulteriori danni economici e ambientali. Il Governo continuerà a monitorare da vicino l’attuazione delle misure e interverrà tempestivamente per garantire che le amministrazioni locali applichino in modo efficace le politiche di contenimento previste dal Piano straordinario”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi.

