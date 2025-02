(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 12 febbraio 2025 Val Fontanabuona, Rixi: via libera da Ministero Cultura, Mit chiede subito Conferenza servizi

Genova, 12 feb – “Un passo avanti decisivo per il collegamento tra la Val Fontanabuona e l’autostrada A12. Il Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole sull’opera, confermando l’importanza strategica dell’infrastruttura per il territorio. A seguito di questo via libera, in un incontro al Mit abbiamo chiesto ad Aspi di avviare la conferenza di servizi, un passaggio fondamentale per accelerare l’iter di un progetto atteso da cittadini e imprese. Nel corso dell’incontro, abbiamo parlato anche del casello di Busalla per arrivare a soluzioni sempre meno impattanti sul territorio.”

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.