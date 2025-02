(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

Ue,Rossello: "Da Rapporto Draghi urgenza cambio rotta,Governo pronto a fare sua parte" "L'Europa ha di fronte a sé sfide geopolitiche ed economiche senza precedenti,guerra in Ucraina,crisi in Medio Oriente,rallentamento del commercio globale e concorrenza tra Stati Uniti e Cina. La produttività europea stagna,il divario con gli USA cresce e le famiglie pagano il prezzo di questa situazione in termini di reddito e qualità della vita. L'Italia,pur resistendo,subisce l'impatto di costi energetici elevati,che penalizzano l'industria e le PMI". Lo ha detto Cristina Rossello,deputata di Forza Italia capogruppo in Commissione Politiche Ue,in dichiarazione di voto nell'Aula della Camera sulla mozione sul Rapporto Draghi. "Il Rapporto Draghi evidenzia l'urgenza di un cambio di rotta per rilanciare la competitività,investendo in innovazione,energia sostenibile,digitalizzazione e una politica industriale efficace. Servono riforme strutturali,un mercato unico più integrato,investimenti comuni e strategie per la crescita produttiva,come ha sottolineato il vice presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura del Convegno di Forza Italia dedicato al tema dell'Industria e delle politiche per l'impresa",ha aggiunto. "L'Europa non può più attendere: occorre un'azione coordinata per garantire prosperità e sicurezza e in questo senso le azioni del ministro Annamaria Bernini in formazione e ricerca sono essenziali. Il Governo italiano è pronto a fare la sua parte,consapevole che solo con scelte coraggiose l'UE potrà recuperare terreno. Forza Italia sosterrà queste iniziative con proposte concrete a livello nazionale ed europeo",ha concluso.