(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

ITA – ALITALIA: TASSINARI (FI),“GOVERNO E FORZA ITALIA CONFERMANO MASSIMA ATTENZIONE E TUTELA PER LAVORATORI” “Sul perfezionamento dell’accordo di investimento fra Ita,Mef e Lufthansa è dirimente la questione degli ex dipendenti Alitalia,attualmente in CIGS,e Forza Italia ha chiesto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiornamenti in merito. In ordine alla situazione occupazionale all’interno della Società Alitalia,i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale (2118 in totale) fino al 31 dicembre 2024,lo scorso 8 gennaio hanno deciso per la prosecuzione della Cassa integrazione straordinaria,resa possibile grazie al rifinanziamento operato dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1,comma 191 della legge n. 207/2024),e fino al 31 ottobre 2025. Entrambe le società hanno dichiarato espressamente di revocare la procedura di licenziamento collettivo. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto,anche perché il trattamento straordinario di integrazione salariale sarà accompagnato da specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalle Regioni interessate,utili al reimpiego dei lavoratori. Governo e Forza Italia confermano ancora una volta la massima attenzione per la tutela e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori investiti da crisi e con specifico riferimento alla vicenda di Alitalia,anche per la salvaguardia di un asset strategico per il nostro Paese”. Così in una nota l’On. Rosaria Tassinari,deputata di Forza Italia e presidente del coordinamento Regionale di FI in Emilia – Romagna. ​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma