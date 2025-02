Invito a Giornata della Radio -BiblioUP

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

Giovedì 13/02 dalle ore 17 alle ore 19 Giornata mondiale della radio Dal broadcast al podcast: la Radio ai tempi del web Sala del consiglio Intervengono Simona Mulazzani,Direttore IcaroTV e Max Alberici,Responsabile Artistico Radio Icaro con la collaborazione di Vittorio Cicchetti nell'ambito del progetto BiblioUP a cura di Coop. IL Millepiedi Il Comune di San Giovanni in Marignano è risultato vincitore del bando "Giovani in Biblioteca" – BB2022,finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale,con il progetto BiblioUP. Il progetto,formalmente ad aprile 2024,prevede sia interventi di adeguamento della Biblioteca comunale per garantire la disponibilità di nuovi spazi polifunzionali rivolti soprattutto ai giovani,che attività laboratoriali e educative per promuovere creatività e passioni,ma anche valorizzare il loro apporto positivo nella comunità,grazie ad una serie di azioni che continueranno per circa 18 mesi. Le attività del progetto si realizzano grazie alle idee e alle progettazioni presentate dal Comune in collaborazione con Aps Pro Loco,Davide Pacassoni odv,Il Millepiedi coop. La Torre,L'Ufficio Incredibile,Teatro Cinquequattrini aps. Nell'arco del 2024 è stato fatto un intervento già particolarmente significativo,che ha segnato l'adeguamento e miglioramento degli spazi fruibili,ma anche l'estensione degli orari di apertura,con un successivo incremento di pubblico. BiblioUp ha previsto poi l'attivazione di una serie di laboratori,in particolare teatro (Uniche),musica (Takabanda),lettura (Tutti i modi per leggere),fumetto e podcast che hanno coinvolto oltre 50 tra ragazzi e giovani. Oltre 100,inoltre,le persone coinvolte in occasione dei programmati incontri con gli autori di fumetti,manga e graphic novel. Nel 2025 il progetto prosegue con nuove attività laboratoriali,ma anche con eventi e giornate celebrative. La Biblioteca sta lavorando sul tema della promozione della comunicazione e sul linguaggio,cercando di trovare modi per parlare ai giovani e diventare sempre più luogo di incontro,aggregazione e crescita personale nella promozione della cittadinanza attiva. L'incontro è pensato per tutti gli appassionati della radio,per scoprirne i segreti,ma anche valorizzarne la modernità!