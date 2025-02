(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

Fondazione Ordine Costantiniano San Giorgio di Parma, Cavandoli (Lega): "Si rende operatività a uno storico ente religioso, culturale, filantropico e di interesse collettivo"

Roma, 12 feb. – “L’Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma ha una storia plurisecolare connessa con la conservazione della Basilica di Santa Maria della Steccata, Chiesa Mariana officiante nel pieno centro di Parma, che rappresenta un vero gioiello del Rinascimento, impreziosita dagli affreschi del Parmigianino. Era necessario un intervento legislativo per poter ripartire dopo il riconoscimento della sua natura di fondazione di diritto privato. Da parmigiana sono orgogliosa di poterne parlare oggi in questa aula parlamentare, esprimendo pieno sostengo a un provvedimento che vuole riconoscere a questa fondazione un ruolo importante, non solo dal punto di vista culturale ma soprattutto sotto l’aspetto filantropico, altruistico, di solidarietà e sociale. Ringrazio il Governo per aver accolto la mia richiesta affinché il Consiglio Generale della Fondazione, sia composto oltre che da Vescovo, Sindaco, presidente della provincia e Rettore dell’Ateneo di Parma, anche da membri di nomina governativa di Parma e con una comprovata conoscenza del territorio parmense in cui si svolge l’attività della Fondazione stessa. Un intervento legislativo che rimette Parma al centro dell’attenzione per la sua vocazione religiosa, culturale ed altruistica, che purtroppo registra il voto contrario delle opposizioni che evidentemente preferiscono battaglie ideologiche rispetto alla missione di utilità sociale, culturale e filantropiche della Fondazione”.

Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli, esprimendo voto favorevole del gruppo al provvedimento sulle modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma.