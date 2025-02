(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Violenza sulle donne,Campione (FdI): intervenire contro fenomeno droga dello stupro “Il codice rosso è un’ottima legge diretta al contrasto della violenza sessuale. Nel 2023 il Legislatore è intervenuto nuovamente con norme specifiche di contrasto alla violenza domestica e ancora nel 2023 con l’introduzione dell’avocazione delle indagini quando la persona offesa non venga ascoltata entro il termine di legge. Dal punto di vista legislativo il sistema è coerente,completo ed efficace. Ma la violenza è un fenomeno subdolo che si presenta sempre sotto nuove forme,di recente si presenta unitamente alla somministrazione della cosiddetta droga dello stupro. Una violenza nella violenza e allora ben vengano strumenti come campagne divulgative,iniziative didattiche nelle scuole,un tavolo di lavoro nazionale permanente,laboratori scientifici in grado di affinare tecniche sempre più all’avanguardia per individuare la presenza delle droghe dello stupro nei casi di violenza e un archivio nazionale che raccolga dati sanitari e forensi. Se la violenza è in continua evoluzione,in evoluzione devono essere gli strumenti per individuarla,estirparla e annichilirla”. Lo dichiara in aula Susanna Donatella Campione,senatrice di Fratelli d’Italia e componente della commissione Femminicidio. ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica