(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Riforme: Pagano (FI),impegno per approvazione rapida proposta su poteri Roma Capitale “Quello a prima firma Paolo Barelli non è l’unico disegno di legge costituzionale sui poteri da Roma Capitale,ne esistono altri tre,ma,per quanto riguarda la scelta del testo base,ritengo che quello di Forza Italia sia il più equilibrato tra i quattro che sono stati proposti. In Commissione Affari Costituzionali si stanno svolgendo le audizioni e vi è l’intenzione di andare avanti speditamente. Verificheremo se anche il governo proporrà un proprio testo o se andremo avanti fino alla conclusione con questo disegno di legge. Metterò il mio massimo impegno per giungere ad un risultato il più rapido possibile. La proposta prevede la possibilità per Roma Capitale di acquisire i poteri che sono già devoluti alle Regioni italiane,quindi legiferare. Non è prevista la possibilità però di intervenire in maniera sanitaria: i poteri legislativi di Roma Capitale devono essere gli stessi previsti per le regioni dall’articolo 117,terzo comma,e del 117 quarto comma,escludendo la tutela della salute”. Lo ha detto Nazario Pagano,presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati e deputato di Forza Italia intervenendo all’evento organizzato dal partito azzurro sulla riforma di Roma Capitale all’Aula dei gruppi della Camera. ​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma