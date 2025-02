(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

NORDIO: COSTA (FI),“ SCORCIATOIA GIUDIZIARIA LINEA POLITICA DELLA SINISTRA” “Oggi tocca a Nordio. Le opposizioni,divise su tutto,senza un’idea comune,si compattano solo quando si tratta di chiedere le dimissioni di un ministro per effetto di un’indagine dei Pm. La progressione degli eventi segue sempre lo stesso schema: ‘indagine della magistratura-mozione di sfiducia’. La scorciatoia giudiziaria come linea politica”. Così in una nota l’On. di Forza Italia,Enrico Costa. ​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma