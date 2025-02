L’INMP si racconta all’Esposizione nazionale italiana “Identitaly”, in corso dal 7 al 15 febbraio

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Ieri pomeriggio, a Palazzo dei Congressi di Roma, nell’ambito della Esposizione nazionale italiana “Identitaly”, organizzata da “I Viaggi nella Storia A.P.S. e Skydome S.r.l, con il patrocinio e con la partecipazione di numerose realtà istituzionali e imprenditoriali, si è svolto un talk a cura dell’INMP, Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, Ente pubblico emanazione diretta del Ministero della Salute.

Nell'interessante incontro, l'Inmp ha illustrato al pubblico presente le principali linee di attività istituzionali, la mission, i modelli di intervento nei contesti a maggior pressione migratoria e deprivazione socio-economica, a livello nazionale e internazionale. La dott.ssa Carmela Pierri, responsabile della Formazione e della Comunicazione dell'Istituto, dopo un preambolo generale, ha illustrato anche il PNES-Programma Nazionale per l'Equità nella Salute, che vede l'Inmp coinvolto al fianco di ben 38 aziende sanitarie delle Regioni del sud Italia. Programma atto alla implementazione delle azioni di sistema per migliorare lo stato di salute delle fasce di popolazione più svantaggiate, ma anche di Lampedusa, Ucraina, Egitto e Gaza, dell'approccio multidisciplinare e della importanza della mediazione transculturale. Ad ascoltare un pubblico attento appartenente al Terzo settore, ad operatori delle Forze dell'Ordine, funzionari regionali e visitatori.