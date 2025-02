INPS e la riforma della disabilità: Una nuova prospettiva culturale e sociale – Il 12 febbraio presso Identitaly – Palazzo dei Congressi

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Il 12 febbraio, presso Identitaly – Palazzo dei Congressi, si è tenuto un importante talk organizzato dall’INPS sulla riforma della disabilità, un tema centrale per il futuro delle politiche sociali italiane. L’evento ha visto la partecipazione di figure di spicco del settore, tra cui il Presidente INPS Gabriele Fava, Filippo Bonanni (Direttore centrale Salute e prestazioni di disabilità), Raffaele Migliorini (Coordinatore Generale Medico Legale) e Vincenzo Damato (Direttore regionale del Lazio). A moderare l’incontro è stato Salvatore Santangelo, Responsabile Comunicazione omnicanale e Content Management dell’INPS.

Una sfida culturale e sociale

L’evento ha posto al centro del dibattito la necessità di un cambio di prospettiva sulla disabilità, non solo dal punto di vista normativo, ma anche culturale. La riforma in atto mira a garantire maggiore inclusione e accessibilità, superando barriere burocratiche che spesso ostacolano i cittadini con disabilità nell’accesso alle prestazioni e ai servizi di supporto.

Gli interventi e le proposte

Durante il talk, Filippo Bonanni ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare per la valutazione delle disabilità, che tenga conto non solo degli aspetti medici, ma anche delle esigenze sociali ed economiche delle persone coinvolte. Raffaele Migliorini ha invece evidenziato la necessità di riformare i criteri di accertamento medico-legale, per renderli più aderenti alla realtà quotidiana di chi vive con una disabilità. Infine, Vincenzo Damato ha posto l’attenzione sul ruolo fondamentale delle strutture regionali nel garantire una maggiore efficienza e capillarità dei servizi offerti.

Verso un futuro più inclusivo

L’INPS si sta muovendo verso una riforma che punta a rendere più semplice e veloce l’iter burocratico per il riconoscimento e l’accesso alle prestazioni per le persone con disabilità. La digitalizzazione e la semplificazione delle procedure sono alcuni degli strumenti chiave per raggiungere questo obiettivo.

L’evento ha rappresentato un momento cruciale di confronto tra istituzioni, esperti e cittadini, con l’obiettivo di costruire un sistema più equo e inclusivo. La sfida è grande, ma l’impegno dell’INPS e delle autorità coinvolte lascia intravedere un futuro in cui la disabilità non sia più un ostacolo, ma una condizione supportata da una rete solida di servizi e opportunità.