(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

IA; Ronzulli (FI): garantiamo a nostri figli opportunità educativa e protezione “Le opportunità dell’Intelligenza artificiale permettono strumenti educativi innovativi,accesso semplificato alla conoscenza,inclusione sociale e possibilità di supporto psicologico e pedagogico per i più giovani. Ma accanto alle potenzialità,emergono rischi significativi,che ci impongono di trovare contromisure e di aggiornarle di continuo. Abbiamo la responsabilità comune di garantire ai nostri figli un ambiente digitale sicuro,etico e rispettoso dei loro diritti. E’ quindi necessario un impegno congiunto tra istituzioni,famiglie,scuole,aziende e società civile. È fondamentale promuovere una cultura della consapevolezza digitale che consenta ai più giovani di navigare in rete in tutta sicurezza,fornendo loro strumenti adeguati per difendersi dai pericoli. Sotto questo profilo,il ruolo delle istituzioni è fondamentale,per sostenere politiche e normative che garantiscano maggiore protezione. Dobbiamo poi rafforzare la collaborazione con le piattaforme digitali,per assicurare un approccio etico all’IA. Ma non possiamo limitarci a interventi normativi. La tutela dell’infanzia nel digitale passa anche attraverso l’educazione e il dialogo. Dobbiamo insomma garantire ai nostri figli un approccio al digitale straordinariamente utile,ma sicuro. Tocca a noi,proteggerli”. Così,la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato,Licia Ronzulli,in un messaggio di saluto al convegno “la tutela dell’infanzia nei mondi digitali,il bambino al centro”,organizzato dal Telefono azzurro.