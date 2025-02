(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Giorno del ricordo,Barcaiuolo (FdI): accuse di Lepore a GN gravissime “Ciò che ha fatto Lepore è gravissimo,soprattutto per la carica che ricopre. Nel Giorno del Ricordo è riuscito a calunniare e diffamare Fratelli d’Italia,mentendo spudoratamente per biechi scopi politici. Il Sindaco di Bologna ha accusato la manifestazione di Gioventù Nazionale di aver agito senza autorizzazione nell’ambito della manifestazione organizzata per celebrare la Giornata del Ricordo,circostanza che rende ancora più vergognose le sue insinuazioni. La Questura di Bologna non ha però tardato a smentirlo e a confermare che Gioventù Nazionale non solo era autorizzata a manifestare,ma anche ad entrare a Palazzo d’Accursio,dove in realtà sono entrati solo alcuni rappresentanti per depositare una corona di fiori. Come Fratelli d’Italia non possiamo soprassedere ad un gesto politico e morale talmente bieco e chiediamo che un Sindaco,che ha mentito anche ai propri cittadini,dia le dimissioni”. Queste le parole del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia,Michele Barcaiuolo. ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica