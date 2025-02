(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

DOMANI CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE IN SENATO DEL LIBRO “STORIE MA NON TANTO” Domani,mercoledì 12 febbraio,alle ore 18,presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Piazza Madama 11),si terrà la conferenza stampa di presentazione del libro “Storie ma non tanto”,incontro dedicato al confronto sulle terre di mezzo d’Abruzzo. Interverranno il senatore di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi,il prof. Domenicangelo Litterio,docente e dirigente scolastico,il dott. Gianni Letta,sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Governi I,II,III,IV Berlusconi,l’assessore regionale d’Abruzzo dott.ssa Tiziana Magnacca,l’avv. Gabriele Sepio,esperto di economia sociale e docente di diritto tributario presso l’Accademia della Guardia di Finanza,il giornalista Giampaolo Coletti,direttore di Startupitalia,il regista Walter Nanni. Modera la dott.ssa Sara Vinciguerra,Head of Italy Corporate Affairs presso Boehringer Ingelheim. Giornalisti e ospiti devono accreditarsi scrivendo a ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica