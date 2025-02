(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Covid. Berrino (FdI): Pd vuole processare magistrati della sentenza ‘mascheropoli’? “L’ostruzionismo del Pd in commissione Covid assume tratti surreali. I Dem chiedono ora di audire i magistrati che hanno emesso la sentenza di risarcimento all’azienda Jc Electronics da parte dello Stato italiano sulla vicenda ‘mascheropoli’. E lo chiedono insinuando che i documenti prodotti e mai contestati dalle parti in causa,tra cui l’allora struttura commissariale del governo Conte,non sarebbero veritieri. È utile sottolineare che il contenzioso in questione veniva istruito quando il Pd governava l’Italia. Allora mi chiedo: non sono stati in grado di difendere l’Italia in sede processuale oppure desiderano processare i magistrati che hanno emesso la sentenza a loro sgradita? Entrambe le ipotesi sono a tal punto surreali da far ritenere che il Pd voglia nascondere lo sperpero di denaro pubblico avvenuto durante la gestione pandemica. Ma Fratelli d’Italia non consentirà di ingolfare la commissione per ragioni ostruzionistiche”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino,componente della commissione Covid. ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica