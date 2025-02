(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Bollette,Misiani (Pd),famiglie e industrie non reggono gli aumenti. Governo che fa? "Secondo i dati riportati da 'Il Sole 24 Ore' il costo dell'energia elettrica all'ingrosso in Italia a gennaio è salito a 143 euro/Mwh (+44% rispetto ad un anno fa). È un livello superiore del 25% a quello della Germania,del 40% a quello della Francia e del 48% a quello della Spagna. Così le famiglie non reggono e interi settori industriali – dalla chimica alla carta,dalla ceramica al vetro fino alla metallurgia e all'automotive – perdono competitività e vanno in crisi. Nella legge di bilancio l'unica misura decisa dal governo Meloni è stata la proroga di 20 anni delle concessioni per la distribuzione elettrica,i cui costi verranno caricati sulle bollette. Fino a quando il governo continuerà a fare finta di nulla? Che cosa aspettano ad intervenire?". Così su X Antonio Misiani,responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd. Roma,11 febbraio 2025