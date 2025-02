(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Terzo settore,PD: domani nel Lazio prima tappa per dare voce a periferie sociali Il Viaggio nel Terzo Settore,lanciato dal Partito Democratico il primo febbraio scorso con l'evento di Monterotondo,entra nel vivo con la sua prima tappa nel Lazio,domani 11 febbraio. L'iniziativa,promossa per valorizzare e sostenere le realtà associative che ogni giorno garantiscono presidi democratici e servizi essenziali alle comunità,vedrà svilupparsi otto appuntamenti dalla mattina alla sera in un percorso di ascolto e confronto con chi lavora nei territori per l'inclusione sociale,la legalità,lo sport e la cultura come strumenti di crescita collettiva. Questa prima tappa del tour si snoderà attraverso diverse province della regione,toccando al mattino Sezze (h 9.30),Sermoneta (h 10,30) e Castel Gandolfo (h 12,00),per incontrare tre diverse realtà associative che fanno sport inclusivo per bambini e persone con disabilità e non solo. Ci si sposterà poi a Roma: a Ostia,alla Palestra della legalità (h. 14,00),a Corviale al Campo dei miracoli di Calciosociale (15,30),a Pietralata dalla squadra di Liberi Nantes composta da ragazzi rifugiati e richiedenti asilo (h 17,00),infine presso l'impianto pubblico Fulvio Bernardini (17,45). La giornata terminerà presso Spazio Pubblico di Via Porta Maggiore (h. 19,00),per un'assemblea pubblica dove rappresentanti,amministratrici e amministratori del Pd si confronteranno con le realtà cooperative,associative e del volontariato di Roma e del Lazio,per rilanciare un impegno politico strutturato a fianco di questo mondo. "Il viaggio del Partito Democratico nel Terzo Settore – dichiara Marta Bonafoni,coordinatrice della Segreteria nazionale del PD con delega al Terzo settore e all'Associazionismo – rappresenta un impegno concreto per ascoltare le voci di quelle realtà che,ogni giorno,sono protagoniste di un lavoro straordinario nella costruzione di una società più giusta e inclusiva,offrendo sostegno e restituendo potere alle periferie sociali e geografiche del nostro Paese". In allegato il programma completo