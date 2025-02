(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Milano,Sisler (FdI) e Garavaglia (FdI): Bene passo avanti su prolungamento M5,restano troppe incognite “Dopo ‘solo’ sette anni pare si sia finalmente giunti a un punto di svolta per il prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza. Tuttavia,nel frattempo,i costi dell’opera sono aumentati del 40%. Se da un lato è positivo che si sia arrivati alla conclusione dell’iter progettuale,dall’altro restano ancora fasi fondamentali da compiere. Ad oggi mancano dettagli essenziali,come il costo economico definitivo e complessivo dell’opera. L’auspicio è che non si verifichi un ulteriore stallo che porterebbe inevitabilmente a un’ulteriore lievitazione dei costi. Sono certo che il Governo riserverà la giusta attenzione al completamento dell’opera. Ma è fondamentale che,nelle prossime fasi,il Comune di Milano e Metropolitana Milanese coinvolgano maggiormente,soprattutto in questa fase,tutti i partner istituzionali,a partire da Regione Lombardia che non può essere considerata un bancomat,fino a tutti i comuni interessati”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler,intervenuto oggi in audizione congiunta tra le Commissioni ‘Trasporti’ e ‘Bilancio’ di Regione Lombardia in merito al prolungamento della M5 fino a Monza. Sulla stessa linea il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale,Christian Garavaglia,che aggiunge: “Il gruppo di Fratelli d’Italia in Regione coglie il lato positivo dell’incontro di oggi,in cui è emersa chiaramente la volontà del Governo nazionale e regionale di investire su quest’opera,ritenuta strategica per il futuro della mobilità lombarda. Attendiamo fiduciosi che il Comune di Milano concluda la progettazione,così da procedere finalmente alla realizzazione di un’infrastruttura attesa da troppo tempo dai cittadini”. ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica