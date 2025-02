(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Italia-Slovacchia,Terzi (FdI): comunanza di prospettive su agenda europea “Ho avuto oggi il piacere di incontrare il Presidente della Commissione affari esteri slovacco Kéri,incontro da cui è emerso l’ottimo quadro politico,dalle relazioni bilaterali alla comunanza di prospettive per quanto riguarda la agenda europea. Entrambi i nostri due Paesi stanno con successo adempiendo alle raccomandazioni della Commissione europea per il piano strutturale di bilancio e,dal punto di vista commerciale,il volume di interscambio è in costante crescita,oltre 8 miliardi di euro raggiunti nel 2024. Tra i tanti temi emersi,penso anche all’obiettivo comune della salvaguardia delle frontiere dell’UE dall’immigrazione illegale o,ancora,al tema dell’adesione europea. In questo frangente è emerso chiaramente quanto l’allargamento sia un tema di interesse strategico,sia per quanto riguarda i Paesi dei Balcani occidentali,sia per quanto riguarda Ucraina e Moldova,e quanto sia fondamentale sostenere una accelerazione di tale percorso. Abbiamo avuto un interessante scambio di opinioni anche in merito alla questione aperta tra Serbia e Kosovo,punto su cui ho sottolineato l’impegno italiano e europeo nel dialogo tra le parti. Abbiamo condiviso infine,in merito all’aggressione russa contro l’Ucraina,l’importanza della Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina che si terrà il prossimo luglio a Roma così come gli importanti sforzi e i grandi risultati che Kiev – nonostante la guerra – sta ottenendo nell’implementare le riforme in linea con le condizioni europee”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia,Giulio Terzi,in occasione dell’incontro con il Presidente della Commissione affari esteri del consiglio nazionale della Slovacchia Marian Kéri. ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica