(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Giustizia: Mulè,coccarda è simbolo che unisce. ANM sbaglia "Ci sono dei simboli che appartengono a tutti,come l'inno d'Italia,o la coccarda,che viene indossata da tutti noi il 2 giugno,in occasione della parata per la festa della Repubblica. La coccarda è un simbolo che unisce: se un magistrato sceglie di utilizzarla per dividere o per una protesta,parte con il piede sbagliato. Un consiglio per l'ANM che vuole essere dialogante: togliete la coccarda. A Palazzo Chigi spiegate le vostre ragioni,anche con veemenza,ma lasciate stare le coccarde. Utilizzarle svilisce la stessa protesta e non fa bene alle istituzioni". Lo ha detto Giorgio Mulè,vicepresidente della Camera dei deputati,ospite ad Agorà. "Lo scontro tra i magistrati appartenenti ad alcune correnti e il governo – ha proseguito – risale già al suo insediamento. È stato un crescendo,fino ad arrivare alla riforma della giustizia. Qui non è in discussione se cambiare un pezzo o un altro della riforma,perché l'ANM non vuole la riforma. La separazione delle carriere si fa? Noi diciamo sì,alcuni di loro dicono no. Quindi,io mi auguro che questo dialogo si avvii,ma deve essere tra due soggetti che si ascoltano. Se la loro richiesta è di eliminare la separazione delle carriere,non ci sarà nessun dialogo,perché il programma con cui ci siamo presentati agli elettori prevedeva nella prime pagine la separazione delle carriere. Io devo dar seguito a quel patto di lealtà".