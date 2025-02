(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Giorno Ricordo: Pizzimenti (Lega),foibe e esodo pagina della storia orribile Roma,10 feb. – “Oggi la nostra terra ricorda una pagina della storia orribile,di migliaia di italiani che vissero il dramma delle foibe e dell’esodo giuliano – dalmata. Una pagina crudele e violenta,tenuta nascosta per troppi anni e che una certa parte politica ha tentato di gettare nell’oblio tentando,ancora oggi,di sminuirla. Il ricordo è ancora forte soprattutto per chi in famiglia ha avuto dei morti. La crudeltà,le violenze e l’orrore degli stupri non si possono dimenticare e nascondere. Non c’era una ragione vera: bastava essere italiani per essere perseguitati e,purtroppo,anche uccisi. Ma noi non dimentichiamo: la memoria dell’odio titino è impresso nelle nostre menti e lo racconteremo alle future generazioni per non dimenticare”. Così il deputato friulano della Lega Graziano Pizzimenti.