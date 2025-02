(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Giornata del ricordo,Berrino (FdI): foibe lezione di memoria collettiva “Oggi,10 febbraio,in occasione della Giornata del Ricordo,rendiamo omaggio alle vittime delle foibe,eventi tragici che hanno segnato la storia dell’Italia e delle sue terre orientali. Questa giornata ci invita a riflettere sulla sofferenza di migliaia di italiani,principalmente delle regioni dell’Istria,della Dalmazia e di Fiume,che durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale furono perseguitati,torturati e uccisi. Le foibe non rappresentano solo una tragedia nazionale,ma una lezione di memoria collettiva. È fondamentale che il ricordo di queste atrocità sia preservato e che venga tramandato alle generazioni future,affinché l’odio e la violenza non abbiano mai più spazio nelle nostre vite. La memoria di quei fatti drammatici è un atto di giustizia per le vittime e per le loro famiglie,che,ancora oggi,attendono il pieno riconoscimento della loro sofferenza. Ricordare le vittime delle foibe è un dovere che ci unisce come comunità nazionale e ci aiuta a preservare il valore della memoria storica,affinché tali tragedie non si ripetano mai più. Continuo a sostenere che un gesto per il quale ci dovremmo battere è quello di togliere la medaglia al valore ad un assassino come lo è stato il maresciallo Tito”. Lo dichiara il senatore,Gianni Berrino,capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia al Senato. ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica