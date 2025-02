(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Foibe: Benigni,impegno per trasmettere verità storica a generazioni future "Il Giorno del Ricordo celebra i martiri delle Foibe e gli esuli di Istria,Fiume e Dalmazia,vittime dell'odio e della discriminazione. Purtroppo,ancora oggi,alcuni ancora tentano di negare o minimizzare quella che è stata una delle tragedie più gravi della nostra storia. Una vicenda nascosta e dimenticata per anni che,invece,dovrebbe unire tutti,nel ricordo ma soprattutto nell'impegno per conservare la verità storica e trasmetterla alle generazioni future. Lo dobbiamo alle vittime e alle loro famiglie. La storia non si cancella,e simili drammi non devono avvenire mai più". Lo scrive in una nota Stefano Benigni,vicesegretario nazionale di Forza Italia.