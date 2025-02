(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

Epilessia; Ronzulli (FI): combattere emarginazione e garantire pari opportunità a malati “La Giornata Internazionale sull’Epilessia,è un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su una patologia che colpisce 600mila persone solo in Italia,con impatti significativi sulla loro qualità di vita. La lotta all’epilessia è una sfida quotidiana che coinvolge pazienti,famiglie e l’intero sistema sanitario. Ancora oggi,troppe persone che convivono con l’epilessia devono affrontare stigma,pregiudizi e discriminazioni. È nostro dovere combattere ogni forma di emarginazione e garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità,nel lavoro,nella scuola,nello sport e nella vita sociale. Il progresso della ricerca scientifica e dei trattamenti ha permesso a molti pazienti di condurre una vita normale,ma c’è ancora molto da fare”. Così,la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato,Licia Ronzulli. “E’ cruciale – prosegue – promuovere l’accesso alle cure,il potenziamento della ricerca,il sostegno alle famiglie e rafforzare le politiche sanitarie,affinché l’epilessia non sia più vista come un limite,ma come una condizione gestibile con il giusto supporto medico e sociale. Oggi vogliamo dare voce a chi ogni giorno affronta questa sfida con coraggio e determinazione. Insieme possiamo costruire una società più inclusiva e consapevole,dove questa condizione non sia più motivo di paura,ma di impegno comune per un futuro migliore”.