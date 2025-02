(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

comunicato stampa | Bologna,10 febbraio 2025 Città metropolitana,Rete ECCO! e Associazione Donne e Scienza celebrano la “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” Oltre 4.000 studentesse e studenti insieme a 300 insegnanti svolgeranno attività per ricordare e riconoscere il contributo delle scienziate del passato,conoscere le protagoniste di oggi e avvicinarsi alle professioni e ai luoghi della ricerca Oltre 4.000 studentesse e studenti insieme a 300 insegnanti svolgeranno attività per ricordare e riconoscere il contributo delle scienziate del passato,conoscere le protagoniste di oggi e avvicinarsi alle professioni e ai luoghi della ricerca Lavori di gruppo,visite guidate,podcast,incontri con esperte,cineforum e dibattiti in classe per parlare del contributo delle donne in tutti i campi della scienza e della tecnica,dagli studi metabolici per la lotta ai tumori agli utilizzi dell’intelligenza artificiale,dalle neurotecnologie all’ingegneria ferroviaria e tanto altro. È pronto anche quest’anno il ricco palinsesto di iniziative che la [ https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Home/Ecco_home | Rete ECCO! ] – Educazione Comunicazione Cultura per le Pari Opportunità di genere – organizza in occasione dell’11 febbraio Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza . ECCO!,tassello fondamentale del [ https://www.pianouguaglianza.it/ | Piano per l’Uguaglianza metropolitano ],è la strategia che la Città metropolitana ha messo in campo per contrastare stereotipi,discriminazione e violenza di genere nel mondo della scuola e della formazione,nei servizi per le giovani generazioni e nei mass media,e presta grande attenzione ai percorsi educativi e alle professioni in ambito STEM (Science,Technology,Engineering,Mathematics). A ECCO! possono aderire ogni anno tutte le scuole secondarie di secondo grado,i CPIA e gli enti di formazione del sistema IeFP (Istruzione e Formazione professionale); la Rete viene sostenuta e coordinata dal Settore Istruzione e Sviluppo sociale della Città metropolitana. Le celebrazioni per l’11 febbraio coinvolgeranno quest’anno oltre 4.000 studentesse e studenti e 300 docenti di tutto il territorio metropolitano,appartenenti agli Istituti Alberghetti,Aldrovandi-Rubbiani,Arcangeli,Archimede,Belluzzi-Fioravanti,Caduti della Direttissima,Crescenzi-Pacinotti-Sirani,Keynes,Majorana,Malpighi,Manfredi-Tanari,Mattei,Montessori-Da Vinci,Paolini-Cassiano da Imola,Rambaldi-Valeriani,Salvemini,Scappi,Serpieri,Veronelli,ai CPIA di Bologna e della Montagna,e agli Enti di formazione Cefal,Ciofs Bologna,Fomal,Fondazione Aldini Valeriani,Futura,Oficina. “La Rete ECCO! è innanzi tutto un luogo di confronto e di riflessione sui diversi aspetti connessi alla parità di genere,e di condivisione di esperienze e progetti. – ricorda il Consigliere metropolitano delegato alla Scuola Emanuele Bassi – Sappiamo bene come sia fondamentale,per prevenire e contrastare stereotipi e discriminazioni,dare voce e spazio ai vissuti e alle idee delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi”. “L’attenzione all’abbattimento dei disequilibri di genere nei percorsi formativi in ambito scientifico,tecnico e tecnologico è di grande importanza per rompere quell’invisibile,eppure così pesante,soffitto di cristallo che impedisce alle donne di raggiungere posizioni di vertice in moltissimi ambiti,con vette inaccettabili proprio nelle professioni scientifiche” aggiunge Emily Clancy,vicesindaca del Comune di Bologna e responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana. Alle attività della Rete collaborano anche i numerosi partner di ECCO!. Tra essi,è particolarmente attiva,per questa Giornata,l’ [ https://www.donnescienza.it/ | Associazione Donne e Scienza ],a cui appartengono circa 100 ricercatrici e scienziate attive in tutta Italia e in tutti gli ambiti del sapere,e con cui Città metropolitana ha di recente rinnovato il Protocollo di intesa triennale “Scienza,tecnica e pari opportunità di genere”. La Rete ECCO! è stata inoltre protagonista dell’ultimo Festival della Cultura tecnica,organizzando nell’autunno 2024 oltre 50 Technoragazze Days,laboratori tecnico-scientifici gratuiti svolti in peer education,che hanno coinvolto circa 1.000 studentesse delle scuole secondarie di primo grado. Per approfondire [ https://www.pianouguaglianza.it/ | Piano per l’Uguaglianza metropolitano ] [ https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Home/Ecco_home | Strategia ECCO! Educazione Comunicazione Cultura per le Pari Opportunità di Genere ] [ https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Home/Ecco_home/Ecco_giornate_internazionali/ecco_11_febbraio | Palinsesto iniziative della Rete ECCO! per l’11 febbraio ] [ https://www.cittametropolitana.bo.it/scuola/Engine/RAServeFile.php/f/Protocollo_Donne_e_Scienza_2024-2027.pdf | Protocollo di intesa tra Città metropolitana e Associazione Donne e Scienza “Scienza,tecnica e pari opportunità di genere” – triennio 2024-2027 ] [ https://www.donnescienza.it/ | Sito Associazione Donne e Scienza ] (mc) [ https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Comunicazione/Comunicati_stampa/Citta_metropolitana_Rete_ECCO_e_Associazione_Donne_e_Scienza_celebrano_la_Giornata_internazionale_delle_donne_e_delle_ragazze_nella_scienza | Leggi il comunicato online ] —————————————————- Ufficio Stampa e Comunicazione Città metropolitana di Bologna [ http://www.cittametropolitana.bo.it/ | http://www.cittametropolitana.bo.it ] | [ http://www.cittametropolitana.bo.it/ ] [ http://www.bolognametropolitana.it/ | http://www.bolognametropolitana.it ]