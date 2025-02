(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

SICUREZZA,BIGNAMI(FDI): SOLIDARIETÀ AD AGENTI FERITI “Desidero esprimere solidarietà agli agenti della Polizia di San Benedetto del Tronto feriti da un uomo che avevano condotto in commissariato per un controllo. È l’ennesimo inaccettabile atto di violenza che condanniamo con fermezza. Questi episodi rafforzano in noi la convinzione che sia necessario garantire ai nostri uomini in divisa quegli strumenti tali da svolgere il proprio lavoro in completa sicurezza. A loro va,quindi,non solo la vicinanza e la gratitudine del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera,ma anche l’impegno affinchè in tempi rapidi sia approvato il ddl sicurezza. Il governo Meloni è dalla parte delle Forze dell’Ordine,che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per difendere e tutelare tutti i cittadini”. Così Galeazzo Bignami,capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Roma,9 febbraio 2025