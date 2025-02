(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

SEN. ROMEO (LEGA) – MILANO,ANCORA SOLIDARIETÀ E VICINANZA A SILVIA SARDONE NUOVAMENTE MINACCIATA E OFFESA Milano 7 FEB – Ancora una volta desidero rivolgere la solidarietà e vicinanza,mia e di tutta la Lega Lombarda,alla nostra eurodeputata milanese Silvia Sardone,che continua a essere insultata,offesa e minacciata di morte per via delle sue battaglie democratiche contro il degrado e la criminalità in alcune aree di Milano e per aver espresso democraticamente le sue idee di fronte a gravi episodi di cronaca come nel caso delle violenze alle donne avvenute a capodanno in piazza del Duomo. Adesso la Sardone è persino citata e insultata in un video trap registrato a Milano che sta girando in rete,amplificandone i messaggi negativi rivolti alla nostra esponente che,lo ricordiamo,è stata messa scorta da oltre un anno proprio per timori per la sua sicurezza. Lo dichiara il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini Premier e presidente dei senatori della Lega Salvini Premier,sen. Massimiliano Romeo. Fabrizio Carcano Ufficio stampa Lega Lombarda Salvini Premier