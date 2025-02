(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

PEREGO (DIFESA),GIUBILEO DELLE FORZE ARMATE DI POLIZIA E DI SICUREZZA: PROFONDO IMPEGNO DEL PERSONALE IN DIVISA PER UNA NUOVA ERA DI PACE Roma,9 febbraio – “Le giornate del Giubileo dedicate alle Forze Armate,di Polizia e di Sicurezza rappresentano un’occasione per ricordare l’impegno e il sacrificio quotidiano di donne e uomini straordinari e quanti,a contributo di una nuova era pace,della difesa e sicurezza del prossimo,hanno sacrificato la loro vita.” Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa,On. Matteo Perego di Cremnago,in occasione delle giornate del Giubileo delle Forze Armate,di Polizia e di Sicurezza. “Un impegno spesso silenzioso e lontano dai riflettori” continua Perego “ma che costituisce un pilastro fondamentale per la tutela dei valori fondanti la nostra democrazia poiché,come ricordato oggi dal Santo Padre,è necessario dare una risposta al ‘grido di pace urlato dal popolo’,e da quanti vivono situazioni di sofferenza”. “A tutto il personale che affronta con professionalità e dedizione sfide complesse,sia sul territorio nazionale che all’estero,va la nostra profonda riconoscenza e,insieme a loro,alle loro famiglie.” conclude ​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma