(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

Foibe. Liris (FdI): Memoria non si può calpestare con scritte oltraggiose “È un atto inaccettabile quello che ha colpito la città di Giulianova,dove,alla vigilia dell’evento di domani ‘Io ricordo’,promosso da Fratelli d’Italia in occasione del Giorno del Ricordo,alcuni vandali hanno imbrattato la scalinata della Sala Buozzi con messaggi provocatori e offensivi. Solidarietà alle istituzioni cittadine,al sindaco e alla sua amministrazione,che dimostrano una grande sensibilità nei confronti di questo evento. Un riconoscimento anche al lavoro degli organizzatori e del coordinamento cittadino che ha collaborato in sinergia con il coordinamento provinciale per realizzare questa importante iniziativa. Quanto accaduto evidenzia ulteriormente la necessità di difendere la nostra memoria collettiva. Nonostante il tentativo di minare la serietà e la dignità di un evento che vuole ricordare una delle pagine più dolorose della nostra storia,Fratelli d’Italia non si lascerà intimidire. La memoria non si offende,non si cancella e non si può calpestare con scritte vuote e contraddittorie. Il 10 febbraio,Giorno del Ricordo,deve rappresentare una tappa fondamentale nel percorso di recupero di una memoria condivisa e pacificata”. Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris. ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica