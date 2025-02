(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

EX ILVA,ZULLO (FDI): DA SINISTRA NON ACCETTIAMO PREDICHE “Sull’ex Ilva non accettiamo lezioni dalla sinistra,sia molto chiaro. Coloro che hanno quasi distrutto l’azienda,consegnandola a una gestione scellerata,e con essa il futuro dell’industria siderurgica italiana,oggi pretenderebbero di dare lezioni al governo Meloni e al ministro Urso quando,è bene ricordarlo,nel marzo 2020,il governo Pd e M5S del Conte II,con il trio Patuanelli/Gualtieri/Turco,avviava una trattativa disastrosa con Mittal,che portò alla nascita di Acciaierie d’Italia,con l’ingresso di Invitalia al 38 per cento. Un ingresso del socio pubblico senza poteri che lasciavano la governance di fatto nelle mani del socio privato. Un privato che,nel frattempo,si disimpegnava,richiamava i suoi tecnici e non metteva più un euro nell’azienda,mentre il pubblico continuava a pagare senza poter controllare nulla. L’esperienza della presenza pubblica nell’ex Ilva voluta dalla sinistra è stata a dir poco disastrosa per cui,da costoro,non accettiamo prediche di sorta”. Lo dichiara il senatore pugliese di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo. ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica