(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Vandalizzata foiba,Dreosto (Lega): gli autori facciano volontariato al Magazzino 18,forse impareranno qualcosa Trieste,8 feb. – “Proprio nel giorno dell’inaugurazione di Gorizia e Nova Gorica come Capitale Europea della Cultura e a ridosso del 10 febbraio,qualcuno ha pensato bene di compiere l’ennesimo gesto vile vandalizzando la foiba. Un atto inaccettabile che dimostra come,purtroppo,’la mamma degli imbecilli sia sempre incinta’. Mi auguro che la condanna di questo gesto arrivi da tutte le forze politiche,inclusi l’ANPI e quei sedicenti storici che si sono distinti nel divulgare tesi negazioniste,per lanciare un messaggio chiaro: non ci deve essere spazio per fiancheggiatori di simili azioni vergognose. Spero che la Digos riesca a identificare i responsabili e che questi vengano puniti non solo obbligandoli a ripulire il monumento,ma anche imponendo loro un periodo di volontariato al Magazzino 18 e durante le commemorazioni del 10 febbraio. Forse riusciranno a comprendere il valore della memoria,anche se,francamente,ho forti dubbi in merito”. Così in una nota il senatore e segretario della Lega FVG Marco Dreosto. __________ Ufficio stampa Lega Senato