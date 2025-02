(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Ue: Bergamini,Fi radice Ppe in Italia,mai avuto a che fare con Soros “Forza Italia,radice del PPE nel nostro Paese,non ha mai avuto nulla a che fare con George Soros. Per un principio identitario: il nostro fondatore Silvio Berlusconi ci ha insegnato a ragionare per valori. A partire della libertà. E’ la libertà che muove il nostro impegno per un’Europa forte,coesa,orientata sul primato della persona e sull’agibilità politica delle imprese. E’ grazie alla libertà che conosciamo bene la strada da percorrere,e non abbiamo bisogno di aggrapparci ad alcun testimonial”. Così in una nota Deborah Bergamini,vicesegretario nazionale e segretario internazionale di Forza Italia. ​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma