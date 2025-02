(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

Foibe. Mancini (FdI): Basovizza è un simbolo di unione per tutti gli italiani “Basovizza è un simbolo di unione per tutti gli italiani nella memoria di una tragedia immane. Il ricordo delle Foibe di Basovizza ci accomuna non solo nel dolore e nella preghiera,ma ancora oggi nell’incredulità per la terribile violenza che alcuni esseri umani – se così possiamo chiamarli – hanno compiuto su uomini inermi e indifesi in ragione di una spregevole ragione politica. La codardia di chi stanotte ha pensato di oltraggiare questa memoria con scritte vergognose porta la stessa matrice: uomini vili che non meritano di far parte del consesso civile e quindi da isolare in una condanna inappellabile. La dolorosa memoria delle vittime delle foibe è parte della storia della nostra Nazione,una cicatrice indelebile che resta ben visibile,nonostante i goffi tentativi di occultarla. A quei martiri ed alle loro famiglie va ora il nostro rispettoso pensiero. Possono essere certi che faremo di tutto per non permettere ad alcuno di rinnovare l’oltraggio da loro subito pagando con la vita”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia,Paola Mancini. ________________________ Ufficio stampa Fratelli d’Italia Senato della Repubblica