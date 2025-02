(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Ronzulli (FI): Scontri e provocazioni sinistra strategia per offuscare grande lavoro premier. Non cadiamo nel tranello “Ormai da troppo tempo,come nel 2001 con Berlusconi,gli scontri,le polemiche e gli attacchi della sinistra,con una precisa strategia,stanno distogliendo l’opinione pubblica dal grandissimo lavoro della premier,dai suoi risultati,dal ruolo internazionale di primo piano che ha assunto. Sembra il remake di un film già visto. Governo e Parlamento stanno portando fuori l’Italia dalle secche della crisi. Ma nelle secche non possiamo e non dobbiamo tornare ad arenarci. E per questo,non si deve cadere nelle provocazioni,dobbiamo riportare il cono di luce solo su quello che facciamo,su come stiamo realizzando il programma,rispettando il nostro impegno con gli elettori. E’ necessario mettersi alle spalle ogni polemica,anche interna,evitare la tentazione di cadere nel tranello di chi vuole sviare l’attenzione dai nostri straordinari risultati. Dobbiamo tornare inattaccabili,costringendo la sinistra a misurarsi sul merito,mostrando così la sua politica fallimentare e assistenzialista,più indirizzata alla recessione che alla crescita,evidenziando la sua incapacità di porsi come alternativa di governo,le sue crepe,le sue contraddizioni,i suoi litigi,piuttosto che i nostri. Insomma,per evitare ciò che nel passato abbiamo già vissuto,è necessario rimettere al centro la barra della politica del fare. Altrimenti,a furia di inseguire le provocazioni della sinistra,rischiamo di trovarci con il fiato corto”. Così,la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato,Licia Ronzulli,in un’intervista ad Affari Italiani.