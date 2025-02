(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Forza Italia,Tajani nomina Flavio Tosi commissario Trentino Alto Adige e Provincia Trento" Il segretario nazionale di Forza Italia,Antonio Tajani,a seguito delle dimissioni da segretario regionale di Giorgio Leonardi che ha assunto l'incarico di responsabile dell'ufficio per le Regioni Autonome all'interno del Dipartimento Enti locali,ha nominato l'europarlamentare Flavio Tosi commissario regionale per il Trentino Alto Adige e per la Provincia di Trento. La nomina di Tosi va nella direzione di un maggior radicamento e rafforzamento del partito sui territori in vista dei futuri impegni politici e amministrativi.