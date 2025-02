(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Fisco,Forza Italia,“In prima linea per ridurre tasse a famiglie e lavoratori” Ridurre le tasse per famiglie e lavoratori è la chiave per far crescere l’Italia. Forza Italia è in prima linea per un fisco più equo,perché meno tasse significano più reddito e più libertà per tutti. Lo scrive Forza Italia sui suoi canali social. ​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma