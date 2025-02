(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Caivano,Zinzi (Lega): “Importante lavoro Locatelli per rinascita Caivano” Roma,7 feb. – “Ringrazio il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che oggi è tornata a Caivano,insieme a noi,dove la presenza dello Stato ha reso possibile un grande spazio ricreativo e di confronto per le persone con disabilità e le loro famiglie. Il lavoro che sta facendo per restituire un nuovo futuro a Caivano e alla Campania,nel segno dell’inclusione e della rinascita sociale,è davvero importante”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi.